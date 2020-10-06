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ГНС вскрыла схему миллионных хищений бюджетных средств

ГНС вскрыла схему миллионных хищений бюджетных средств

Работники Государственной налоговой службы Украины совместно со следственным управлением ГФС в Запорожской области и СБУ разоблачили схему незаконного завладения денежными средствами при закупке товарно-материальных ценностей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, в течение 2018-2020 годов предприятием было выделено более 100 миллионов гривен на закупку услуг.

Победителем тендерных торгов стало предприятие Запорожского региона, которым для выполнения работ были привлечены субподрядчики не только реального сектора экономики, но и фирмы с признаками «фиктивности». То есть часть работ фактически выполнялась, а остальные работы были только на бумаге.

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Проверкой установлено безосновательное завышение стоимости продукции, что причинило ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму свыше 6 миллионов гривен.

В настоящее время ведутся следственные действия в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

По материалам Finance.UA
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