Электрокар Tesla впервые сблизился с Марсом

Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки во время тестового запуска самой мощной ракеты компании Илона Маска SpaceX Falcon Heavy, впервые сблизился с Марсом.
Об этом сообщила SpaceX в Twitter.
“Starman (манекен, закрепленный на водительском сиденье – ред.), которого в последний раз видели, когда он покидал орбиту Земли, впервые сблизился с Марсом – расстояние до Красной планеты составило 0,05 астрономических единиц или менее 5 миллионов миль (8 миллионов км – ред.)”, – отметили в сообщении.
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По данным сайта, отслеживающего полет Tesla Roadster, период его орбиты относительно Солнца – 557 земных дней.
На момент публикации новости Tesla Roadster преодолел в космосе почти 2,1 миллиарда километров.
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