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Бюджет-2019 не получил 150 млн грн от приватизации даже после урезания плана

Бюджет-2019 не получил 150 млн грн от приватизации даже после урезания плана

Госбюджет не получил 150 млн грн от приватизации государственного имущества в 2019 году даже после уменьшения плана в 24 раза. Об этом свидетельствует анализ отчета Фонда государственного имущества Украины за 2019 год в части, которая влияет на выполнение государственного бюджета, сообщили УНН в пресс-службе Счетной палаты.

“Вследствие невыполнения Фондом государственного имущества Украины на конец 2019 года плановых поступлений от приватизации правительство уменьшило плановые показатели более чем в 24 раза – с 17,1 до 0,7 млрд гривен, но даже такой план Фонд не выполнил на 150 млн гривен”, – указали в СП и добавили, что об этом свидетельствует анализ отчета ФГИУ за 2019 год в части, которая влияет на выполнение госбюджета.

Как показал аудит, указали в СП, продажа объектов большой приватизации в прошлом году не состоялась.

От продажи объектов малой приватизации поступило 660 млн грн (с учетом налогов), а в приложении к отчету указана сумма 622 млн гривен. Расхождение составляет 38 млн гривен. Поэтому в отчете Фонда невозможно определить достоверную сумму поступлений от реализации объектов малой приватизации, отметили в Счетной палате.

По данным Государственной казначейской службы Украины, в 2019 году такие поступления составили 550 млн гривен.

Указано, что на 250 объектов малой приватизации из 373 проданных цену пришлось снижать. Как следствие, доход составил 220 млн грн при стартовой цене лотов 245 млн гривен.

От аренды государственного имущества в 2019 году перечислено в бюджет почти 1,56 млрд грн при плане 1,2 млрд гривен.

В то же время, как отметили в РП, Фонд не в полной мере контролировал использование государственного имущества, переданного в аренду, выполнение договоров аренды и соответствующие поступления в госбюджет. Задолженность арендаторов на конец отчетного года составила 174 млн грн, что на 32 млн грн больше аналогичного показателя 2018 года.

Кроме того, как сообщается, от управления корпоративными правами государства, которое осуществляет Фонд, в госбюджет от уплаты дивидендов поступило 840 млн гривен. Это почти 132 проц. плана на год, но в 2 раза меньше, чем в 2018 году, когда бюджет получил 1,65 млрд гривен.

По материалам УНН
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