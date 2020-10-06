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Как получать пенсию 17 тыс. гривен

Как получать пенсию 17 тыс. гривен

Максимальный размер пенсии для украинцев составляет около 17 тыс. грн. Чтобы ее получить, зарплата должна быть почти в 4,8 раза больше средней.

Максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и белой зарплатой в размере около 53 тыс. грн.

Украинцы могут повлиять лишь на два показателя при подсчете пенсий – стаж и размер зарплаты.

Требования к стажу повышают каждый год. Те, кому осталось до пенсии более 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа.

“Чтобы не оказаться в пенсионном возрасте без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше белая зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать”, – говорится в материале.

Работодатель обязан оформить работника по трудовому договору и легально выплачивать заработную плату. Обязательно нужно обращаться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения в соответствии с Трудовым кодексом.

Юрист Александр Плахотник говорит: те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы, которые собираются на пенсию, могут через сайт Пенсионного фонда проверить свой страховой стаж и сумму будущих выплат.
  • “Если человек сегодня собирается на пенсию, он может зайти на сайт Пенсионного фонда. У нас есть калькулятор, по которому человек может сам рассчитать свой размер пенсии. Через личный кабинет заходишь, и видно страховой стаж с 1 января 2004 года и заработную плату. Зарплату и стаж до 2004 года человек по данным своей трудовой книжки может внести в калькулятор и произвести расчет”, – сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам Обозреватель
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