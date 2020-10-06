НБУ внедрил оверсайт индикаторов валютного рынка

Национальный банк Украины (НБУ) ввел оверсайт индикаторов валютного рынка для приведения механизма их определения, расчета и обнародования в соответствие с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для финансовых индикаторов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, речь идет о таких показателях как официальный курс гривни к другим валютам, справочное значение курса гривни к доллару на 12:00, а также учетная цена банковских металлов.

По информации регулятора, это будет способствовать укреплению доверия инвесторов и других участников финансового рынка к индикаторам валютного рынка Украины, которые могут использоваться для проведения транзакций по покупке и продаже валюты на украинском и международных рынках и расчета финансовых результатов по таким сделкам.

Для этого были расширены полномочия действующего Комитета оверсайта Украинского индекса межбанковских ставок UONIA. В связи с дополнительным функционалом он был переименован в Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков.

Этот комитет, в состав которого входят как представители Нацбанка, так и финансовых рынков, будет заниматься вопросами определения, расчета и обнародования индикаторов не только денежного, но и валютного рынков.

При необходимости он будет нарабатывать предложения и предлагать решения по совершенствованию этих процессов.