KIA обновила популярную модель кроссовера (фото)

Компания KIA обновила свой популярный кроссовер Soul.
Как сообщает портал KoreanCarBlog, обновленная модель во всех версиях получит систему оповещения о наличии задних пассажиров, что будет особенно полезно для семей с детьми, пересмотренную подвеску, а версии EX и Turbo получат заводской ключ с кнопкой автозапуска двигателя.
Несмотря на эти нововведения, KIA лишится некоторых полезных опций. Так, не будет светодиодных фар в комплектации EX, также больше не будет доступен пакет опций EX Designer Package, в который входили 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика и двухцветная окраска кузова.
Фото: ТСН
Кроме того, обновленный автомобиль лишится следующих вариантов окраски кузова: желтый, золотой с белой крышей, серый с золотой крышей, белый с красной крышей, красный с черной крышей и черный с красной крышей.
Информации о том, появится ли новый Kia Soul в Украине, пока нет.
Фото: ТСН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлиц8 ч. назад - 1900 24
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривен11 ч. назад - 6169 10
Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС17 ч. назад - 1196 6
Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государство2 ч. назад - 268 5
Расходы на содержание гибридов и электрокаров оказались ниже, чем машин с ДВС23 ч. назад - 1646 5
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривен11 ч. назад - 6169 10
Шевченко дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцы9 ч. назад - 2157
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлиц8 ч. назад - 1900 24
Расходы на содержание гибридов и электрокаров оказались ниже, чем машин с ДВС23 ч. назад - 1646 5
Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС17 ч. назад - 1196 6
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников StarlinkПозавчера, 17:10 - 363
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 946
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 871
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1148
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1197