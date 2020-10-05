KIA обновила популярную модель кроссовера (фото)

Компания KIA обновила свой популярный кроссовер Soul.

Как сообщает портал KoreanCarBlog, обновленная ​​модель во всех версиях получит систему оповещения о наличии задних пассажиров, что будет особенно полезно для семей с детьми, пересмотренную подвеску, а версии EX и Turbo получат заводской ключ с кнопкой автозапуска двигателя.

Несмотря на эти нововведения, KIA лишится некоторых полезных опций. Так, не будет светодиодных фар в комплектации EX, также больше не будет доступен пакет опций EX Designer Package, в который входили 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика и двухцветная окраска кузова.



Фото: ТСН

Кроме того, обновленный автомобиль лишится следующих вариантов окраски кузова: желтый, золотой с белой крышей, серый с золотой крышей, белый с красной крышей, красный с черной крышей и черный с красной крышей.

Информации о том, появится ли новый Kia Soul в Украине, пока нет.



Фото: ТСН