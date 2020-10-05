НБУ рассказал о раскрытии банковской тайны

За девять месяцев Национальный банк предоставил правоохранителям доступ к информации в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 81 раз.

По данным НБУ, в июле-сентябре 2020 года Национальный банк 22 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской системе.

Отмечается, что предоставление доступа в III квартале года происходило по инициативе:

Национальной полиции – 2 раза;

Службы безопасности Украины – 3 раза;

Государственной фискальной службы – 6 раз;

Национального антикоррупционного бюро – 8 раз;

Государственного бюро расследования – 3 раза.

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Всего за девять месяцев 2020 года Нацбанк предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 81 раз.