НБУ рассказал о раскрытии банковской тайны

За девять месяцев Национальный банк предоставил правоохранителям доступ к информации в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 81 раз.
По данным НБУ, в июле-сентябре 2020 года Национальный банк 22 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской системе.
Отмечается, что предоставление доступа в III квартале года происходило по инициативе:
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Всего за девять месяцев 2020 года Нацбанк предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 81 раз.
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