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Украинцы в сентябре уплатили ЕСВ на 2,6 млрд грн больше

Украинцы в сентябре уплатили ЕСВ на 2,6 млрд грн больше

После летних отпусков, в сентябре, поступления от уплаты единого социального взноса достигли 24,7 млрд грн. Это на 2,6 млрд, или на 11,7% больше, чем в сентябре 2019 года.

Об этом пишет Цена государства.

Сентябрьский показатель сбора ЕСВ приблизился к рекордному июньскому, когда было собрано 25,2 млрд.

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Что это значит: положительная динамика по сбору ЕСВ свидетельствует о росте официальных доходов и служит своеобразным сигналом о восстановлении экономики. Не исключено, что имеем дело также с сезонным фактором – в сентябре традиционно оживляется экономическая активность после летнего сезона отпусков, что также оказывает положительное влияние на сбор ЕСВ.


Инфографика: Цена государства

Напомним, с сентября выросла минимальная заработная плата (МЗП) до 5000 грн. До повышения размер МЗП составлял 4723 грн. Кроме того, с 1 сентября 2020 года произошло повышение размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда бюджетников. Это было сделано, чтобы привести должностные оклады бюджетников в соответствие с изменением МЗП. Таким образом, с 1 сентября 2020 года должностной оклад (тарифная ставка) 1 разряда составляет 2225 грн (раньше было 2102 грн).

Справка Finance.ua:

  • С 1 сентября 2020 года минимальный размер единого взноса составляет 1100 грн в месяц (5000 грн х 22%) и 3300 грн за квартал.
  • С 1 января 2021 год ФЛП-наемный работник “освобождается“https://news.finance.ua/ua/news/-/478967/z-2021-roku-fop-najmanyj-pratsivnyk-zvilnyayetsya-vid-splaty-yesv от уплаты ЕСВ.
По материалам Finance.UA
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