Зависимость украинцев от помощи государства возросла, - Данилишин

Ситуация в экономике и на рынке труда свидетельствует о сохранении признаков нестабильности.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK.

По его словам, аналогичные ситуации есть как в отдельных странах, так и на мировых рынках.

Данилишин отметил, что, по данным Госстата, доходы населения во II квартале 2020 г. составили 867,5 млрд. гривен, сократившись на 0,8% по сравнению с I кварталом 2020 года и на 3,1% по сравнению со II кварталом 2019 года:

при этом в структуре доходов населения снизилась доля заработной платы (с 48,6% до 45,5%) и прибылей (с 15,8% до 15,3%);

зато увеличилась доля социальной помощи (с 33,9% до 37,4%).

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“Это свидетельствует об увеличении зависимости граждан от помощи государства”, – считает глава Совета НБУ.

За вычетом налогов и других обязательных платежей располагаемый доход в расчете на одного человека составил 15,6 тыс. гривен (-7,3% к соответствующему кварталу 2019 года).

“Низкий уровень доходов населения определяет его направление в основном на приобретение товаров и услуг (88%) и уплату налогов (10,6%), а также ограниченную способность к накоплению сбережений, на которые было направлено лишь 0.2% доходов населения во II квартале 2020 года”, – написал Богдан Данилишин.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Госстате заявили, что реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%.

Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.