Зависимость украинцев от помощи государства возросла, - Данилишин

Ситуация в экономике и на рынке труда свидетельствует о сохранении признаков нестабильности.
Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK.
По его словам, аналогичные ситуации есть как в отдельных странах, так и на мировых рынках.
Данилишин отметил, что, по данным Госстата, доходы населения во II квартале 2020 г. составили 867,5 млрд. гривен, сократившись на 0,8% по сравнению с I кварталом 2020 года и на 3,1% по сравнению со II кварталом 2019 года:
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“Это свидетельствует об увеличении зависимости граждан от помощи государства”, – считает глава Совета НБУ.
За вычетом налогов и других обязательных платежей располагаемый доход в расчете на одного человека составил 15,6 тыс. гривен (-7,3% к соответствующему кварталу 2019 года).
“Низкий уровень доходов населения определяет его направление в основном на приобретение товаров и услуг (88%) и уплату налогов (10,6%), а также ограниченную способность к накоплению сбережений, на которые было направлено лишь 0.2% доходов населения во II квартале 2020 года”, – написал Богдан Данилишин.
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