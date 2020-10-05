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В Минфине назвали сумму выплат по госдолгу до конца года

В Минфине назвали сумму выплат по госдолгу до конца года

До конца года существует значительная нагрузка на бюджет, связанная с платежами по погашению и обслуживанию государственного долга. Выплаты составляют около 3 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает пресс-служба Минфина.

“Спад экономики ощутим, а дефицит государственного бюджета, как и плановые выплаты по обслуживанию государственного долга, – значительны”, – сказал он.

По его словам, продолжение финансового сотрудничества с Европейским союзом особенно важно в условиях пандемии COVID-19.

Марченко подчеркнул, что украинская сторона благодарна ЕС за предоставление в июне этого года второго транша в рамках 4-й программы макрофинансовой помощи и продолжение такого финансового сотрудничества в рамках оперативно начатой ​​в июле этого года новой “исключительной” программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму 1,2 млрд евро.

Напомним, Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ). По данным Минфина, общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов – погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Справка Finance.ua:

  • Государственный и гарантированный государством долг Украины в августе снизился в эквиваленте в национальной валюте на 16,9 млрд грн – до 2,34 трлн грн, при этом увеличившись на 0,05 млрд долл. В эквиваленте в иностранной валюте – до 85,1 млрд долл.
  • Государственный долг Украины в 2021 году уменьшится на 3%. Украина будет осуществлять заимствования в следующем году.
  • Нацбанк ухудшил ожидания роста государственного долга Украины в 2020 году до 62% ВВП, в апрельском прогнозе этот показатель ожидался на уровне 60% ВВП.

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По материалам РБК-Украина
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