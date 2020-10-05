Выплата зарплаты: Гоструда напомнила основные правила

В соответствии с КЗоТ Украины оплата труда работников осуществляется в первоочередном порядке, все остальные платежи осуществляются собственником после выполнения обязательств по оплате труда.
Об этом напомнили в Управлении Гоструда в Кировоградской области.
Работодатель должен выплачивать зарплату регулярно:
Кроме того, при каждой выплате зарплаты собственник или уполномоченный им орган должен уведомить работника о:
За нарушение установленных сроков выплаты зарплаты и других выплат работникам предусмотрено:
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