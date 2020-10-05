Выплата зарплаты: Гоструда напомнила основные правила

В соответствии с КЗоТ Украины оплата труда работников осуществляется в первоочередном порядке, все остальные платежи осуществляются собственником после выполнения обязательств по оплате труда.

Об этом напомнили в Управлении Гоструда в Кировоградской области.

Работодатель должен выплачивать зарплату регулярно:

не менее 2-х раз в месяц, работодатель имеет право выплачивать зарплату и более двух раз (например, один раз в неделю);

за первую половину текущего месяца – не позднее чем с 16 до 22 числа, за вторую половину месяца – с 1 по 7 число следующего месяца;

через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней;

не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата;

в рабочие дни по графику работы предприятия;

если день выплаты зарплаты совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.

Кроме того, при каждой выплате зарплаты собственник или уполномоченный им орган должен уведомить работника о:

общей сумме начисленной заработной платы с расшифровкой по видам выплат,

размере отчислений и удержаний из заработной платы,

сумме заработной платы, причитающейся к выплате после вычета налога и сбора.

За нарушение установленных сроков выплаты зарплаты и других выплат работникам предусмотрено:

при задержке более, чем за один месяц и выплате денежных средств не в полном объеме – штраф предприятию в трехкратном размере минимальной заработной платы, в 2020 году это составляет 15000 грн;

при нарушении сроков выплаты не более, чем за один месяц – штраф в размере минимальной зарплаты – 5000 грн;

за выплату зарплаты один раз в месяц – штраф в размере минимальной заработной платы – 4723 грн;

за нарушение сроков выплаты зарплаты должностные лица несут административную ответственность в соответствии со статьей 41 КоАП: штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн. до 1700 грн.).

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