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Мобильный Google Chrome получил новую функцию

Мобильный Google Chrome получил новую функцию

Мобильная версия Google Chrome наконец получила функцию, которую уже так давно ценят пользователи веб-версии. Речь идет о функции автоматического заполнения паролей, что упрощает авторизацию на разных сайтах.

Новая функция на мобильной версии Google Chrome защищает от возможного «похищения» аккаунта при использовании этой опции на смартфонах, передает Pocketnow.com.

Новый инструмент уже доступен для смартфонов на базе Android и iOS.

В обновленной версии Chrome на iOS уже появилась дополнительная верификация с помощью Touch ID или Face ID. Каждый раз, когда пользователь выбирает функцию автозаполнения при авторизации на сайте, Chrome попросит его подтвердить вход с помощью сканирования пальца или лица.

Также в мобильной версии Chrome на iOS и Android появилась возможность хранения паролей и логинов в зашифрованном виде. При этом в компании отмечают, что это конфиденциальная информация и она недоступна самой компании или ее сотрудникам.

Так как для шифрования используют пароль, который доступен только пользователю.

По материалам Телеканал 24
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