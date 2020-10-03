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Где чаще всего продают землю: ТОП-3 региона (инфографика)

Где чаще всего продают землю: ТОП-3 региона (инфографика)

За неделю с 25 сентября по 2 октября 2020 года территориальными органами Госгеокадастра в общий перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права аренды на которые предлагаются к продаже на земельных торгах в форме аукциона, включен 31 земельный участок общей площадью 322 га.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

За этот период произведена ​​продажа прав аренды на 103 земельных участка общей площадью 1544 га. По результатам земельных торгов средний размер годовой арендной платы составил 14,34% от НДО, что наполнило местные бюджеты на 3,3 млн гривен.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу 🌱


Инфографика: Госгеокадастр

ТОП-3 области, где активно продают землю:

  • Одесская область – продано прав аренды на 21 земельный участок общей площадью 379,04 га;
  • Херсонская – 10 земельных участков (280,09 га)
  • Волынская – на 16 земельных участков (241,60 га).

Справка Finance.ua:

  • Рынок земли в Украине официально откроется 1 июля 2021 года.
  • Глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко прогнозирует, что стоимость земли составит не менее 1 тысячи долларов за гектар.
  • Если посчитать количество украинцев, получивших землю в рамках бесплатной приватизации, то практически каждый сотый украинец воспользовался своим правом: с 2013 по 2020 год по решению территориальных органов Госгеокадастра земельные участки получили 445 486 граждан Украины.
  • Ранее в “Слуге народа” разъяснили, от чего будет зависеть налог на землю – от стоимости или прибыли.
По материалам Finance.UA
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