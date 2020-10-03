Где чаще всего продают землю: ТОП-3 региона (инфографика)

За неделю с 25 сентября по 2 октября 2020 года территориальными органами Госгеокадастра в общий перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права аренды на которые предлагаются к продаже на земельных торгах в форме аукциона, включен 31 земельный участок общей площадью 322 га.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
За этот период произведена продажа прав аренды на 103 земельных участка общей площадью 1544 га. По результатам земельных торгов средний размер годовой арендной платы составил 14,34% от НДО, что наполнило местные бюджеты на 3,3 млн гривен.
Инфографика: Госгеокадастр
ТОП-3 области, где активно продают землю:
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