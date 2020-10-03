Украинский паспорт попал в рейтинг "сильных"

Украинский паспорт занимает 42-е место по спектру возможностей, предоставляемых своему владельцу.

Об этом свидетельствует рейтинг Global Passport Power Rank 2020.

Поскольку на одной строчке в рейтинге могут находиться несколько стран с похожей суммарной статистикой открытости границ, то Украина, занимая 42-позицию, находится на 11-й строчке рейтинга.

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По данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран.

Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытии, а для поездок в 87 стран должны оформлять визу заранее.

Первую позицию в рейтинге занимает паспорт Новой Зеландии. Без виз его владельцы могут посетить 86 стран, визу по прибытии им выдадут в 43 странах. Вторую позицию разделяют Германия, Австрия и Люксембург (93 и 35 стран соответственно).