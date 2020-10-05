Haval представил новый стильный кроссовер (фото)

Модернизированный кроссовер Haval F7 дебютировал на рынке Поднебесной.
Особенностью новинки стала другая решетка радиатора, которая получила другую форму в виде концентрических многоугольников. При этом вместо черного глянца она обзавелась темным хромом.
В салоне появилась современная медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.
Линейка двигателей осталась прежней. Это 1,5-литровый турбодвигатель на 169 л. с. и 285 Нм крутящего момента, а также 224-сильный мотор с рабочим объемом 2,0-литра. Оба двигателя будут работать с системой полного привода.
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