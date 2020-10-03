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7 км дороги по экспериментальной технологии с использованием шлаков отремонтируют в Днепропетровской области

7 км дороги по экспериментальной технологии с использованием шлаков отремонтируют в Днепропетровской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» капитально отремонтирует 7-километровый участок дороги Н-23 в Днепропетровской области с использованием металлургических шлаков.

Капремонт дороги будет производиться по экспериментальной технологии укатки цементобетона. Такое покрытие сможет выдержать нагрузку от большегрузных транспортных средств.

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«Применение шлаковых материалов позволяет повысить уровень локализации дорожного строительства и удешевляет выполнение работ. Днепропетровская область – один из лидеров металлургического производства и использования промышленных отходов в строительстве дорог в 2020 году», – говорится в сообщении.

Напомним, «Укравтодор» уже использовал свыше 100 тыс. куб. м металлургических шлаков при строительстве автодорог в рамках программы «Большая стройка». До конца 2020 года компания намерена нарастить применение шлаков при укладке дорожного полотна до 500 тыс. куб. м.

По материалам Build Portal
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