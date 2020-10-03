В ближайшие четыре года "Нафтогаз" будет убыточен - Минфин

В ближайшие четыре года убытки государственной Группы “Нафтогаз” превысят 21 миллиард гривен.
Об этом Министерство финансов отмечает в отчете о фискальных рисках, который прилагается к проекту закона “О государственном бюджете на 2021 год».
По расчетам Минфина, в 2020 году убытки НАК превысят 4,2 млрд грн, в 2021 году – 7,5 млрд грн грн, в 2022 году – 5,4 млрд грн, а в 2023 году – 4,4 млрд грн.
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“Моделирование деятельности Группы “Нафтогаз” проводилось на основании прогнозов “НАК “Нафтогаз Украины” относительно объемов и цен реализации продукции в 2020 – 2023 годах”, – отмечается в отчете.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%) и в 2021 году – еще на 1 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Рост объемов реализации в 2022 – 2023 годах не предвидится.
Министерство финансов проводило моделирование по трем сценариям (базовый, стрессовый и оптимистичный). Убыточность НАКа в 2020 – 2023 годах ожидается в каждом из них.
Напомним, в первом полугодии 2020 года НАК “Нафтогаз” получил убыток в сумме 11,5 млрд гривен.
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