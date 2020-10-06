Угонщиков не пугают новые наказания

За восемь месяцев этого года в Украине украли 3 152 автомобиля. Официальная сумма убытков – 48,5 млн гривен. При этом уже ужесточили наказания за угон авто – откупиться штрафом больше не получится, только тюрьма. Правда, как выяснили журналисты “Сегодня”, автоворов такие наказания не очень-то и пугают. Поэтому украинцам советуют самостоятельно заботиться о безопасности своих авто.

Как не дать украсть машину:

не жалейте денег на страховку при покупке – в случае кражи могут вернуть почти полную стоимость авто;

используйте специальную электронику, например, имобилайзеры. Это устройства, которые блокируют возможность завести машину после трех попыток ввести неверный персональный код. Второй пример – геометка. Автомобиль не заведется, если она находится дальше чем в 1-1,5 м;

используйте механические средства защиты – блокировщик руля или трансмиссии;

найдите надежную парковку;

не бойтесь ярко украшать автомобиль – это не на руку ворам;

установите GPS -трекер. Он поможет в случае, если машину все-таки угонят.

Справка Finance.ua:

Нардепы ужесточили наказание за угон автомобиля. за угон авто-от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы (без применения штрафа);

за те же действия, выполненные организованной группой или в сочетании с насилием – от 8 до 12 лет с возможностью конфискации имущества;