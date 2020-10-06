Угонщиков не пугают новые наказания

За восемь месяцев этого года в Украине украли 3 152 автомобиля. Официальная сумма убытков – 48,5 млн гривен. При этом уже ужесточили наказания за угон авто – откупиться штрафом больше не получится, только тюрьма. Правда, как выяснили журналисты “Сегодня”, автоворов такие наказания не очень-то и пугают. Поэтому украинцам советуют самостоятельно заботиться о безопасности своих авто.
Как не дать украсть машину:
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