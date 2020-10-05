В Японии появилась страховка от роботов

Японская компания Sompo Japan Insurance предлагает страховку от роботов. Об этом сообщает NHK.

Одна из крупных местных страховых компаний создала новый вид страхования, нацеленный на защиту людей от случаев телесных повреждений или другого вреда, причиненного работами.

В Sompo Japan Insurance отметили, что в условиях пандемии коронавируса, для соблюдения социальной дистанции и выполнения других бытовых задач начали активно использовать роботов.

Так, сообщалось, что в Токио создали роботов-дезинфекторов для вокзалов.

По всей Японии также проходят тестирования автономных систем для перемещения и доставки товаров. В страховой компании начали предлагать страховку для работников предприятий и исследовательских учреждений, проводящих такие испытания.