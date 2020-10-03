Прибыль ПриватБанка в январе-августе уменьшилась на 29%

Приватбанк по итогам января-августа декларирует прибыль 18,4 млрд грн (тогда как за 8 месяцев 2019 года было 25,8 млрд грн).

За август Приватбанк декларирует прибыль 2,2 млрд грн (в июле было столько же, тогда как в июне был убыток 5,6 млрд грн на фоне формирования резервов во II квартале на 6,4 млрд грн под возможные выплаты, как сообщалось, по “неколомойской” части евробондов, обязательства по которым были принудительно конвертированы в капитал банка в декабре 2016 года в рамках процедуры bail-in в ходе национализации банка).

Чистые процентные доходы ПриватБанка за 8 месяцев – 14,1 млрд грн (за 8 месяцев-2019 – 13,1 млрд грн), чистые комиссионные доходы – 11,17 млрд грн (за 8 месяцев-2019 – 11,65 млрд грн), положительный торговый результат – 11,9 млрд грн (за 8 месяцев-2019 – 8,15 млрд грн).

Обратим внимание, что положительный торговый результат ПриватБанка был обеспечен, прежде всего, результатом от операций с финансовыми активами и обязательствами – фактически от переоценки в т.ч. докапитализационных ОВГЗ вследствие ослабления курса гривны – на уровне 16,1 млрд грн (за 8 месяцев-2019 – 2,4 млрд грн).

Отчисления в резервы составили 8,85 млрд грн (за 8 месяцев-2019 банк расформировал резервы на 178,2 млн грн).

По данным Министерства финансов, за первое полугодие объем неработающих кредитов ПриватБанка увеличился на 4%, или на 8,6 млрд грн – до 247,8 млрд грн (из них 219,2 млрд грн – кредиты юрлицам, а 28,5 млрд грн – физлицам). Доля неработающих кредитов в портфеле ПриватБанка на начало июля составляла 81% (на начало года – 80%), из которых 88% – “кредиты юридических лиц, которые связаны с бывшими владельцами банка и группой “Приват” (цитата).