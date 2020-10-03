0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 317 0

Декларации и подоходный налог: кто и что должен задекларировать в 2021-м

Декларации и подоходный налог: кто и что должен задекларировать в 2021-м

Украинцы в 2021-м должны будут отчитаться за дополнительную прибыль.

Об этом пишет Обозеватель.

Декларации и подоходный налог

Украинцы до 1 мая должны сами обратиться в налоговую, заполнить декларацию и уплатить налог за:

  • доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и др.) – 18%;
  • доход от аренды недвижимости – 18%;
  • прибыль от ценных бумаг – 18%;
  • вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;
  • подарки и нецелевая благотворительность – 18%;
  • доход от продажи недвижимости – 5%.

Например, если вы получаете прибыль как фрилансер или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Однако большинство украинцев не только не декларирует дополнительные прибыли, но даже не знает, что это нужно делать.

За уклонение от уплаты налогов грозит по меньшей мере административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства, сложно.

Налоговый эксперт Геннадий Грушко рассказывает: культура уплаты налогов в Украине пока только формируется. Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть, уверен он.

“Нужно ли декларировать свои доходы? Конечно, нужно. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а незнание этих законов от ответственности не освобождает. Я всегда говорю своим клиентам одну и ту же фразу: заплати налоги – и спи спокойно”, – отмечает Грушко.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.