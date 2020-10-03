Декларации и подоходный налог: кто и что должен задекларировать в 2021-м

Украинцы в 2021-м должны будут отчитаться за дополнительную прибыль.

Об этом пишет Обозеватель.

Декларации и подоходный налог

Украинцы до 1 мая должны сами обратиться в налоговую, заполнить декларацию и уплатить налог за:

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и др.) – 18%;

доход от аренды недвижимости – 18%;

прибыль от ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

подарки и нецелевая благотворительность – 18%;

доход от продажи недвижимости – 5%.

Например, если вы получаете прибыль как фрилансер или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Однако большинство украинцев не только не декларирует дополнительные прибыли, но даже не знает, что это нужно делать.

За уклонение от уплаты налогов грозит по меньшей мере административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства, сложно.

Налоговый эксперт Геннадий Грушко рассказывает: культура уплаты налогов в Украине пока только формируется. Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть, уверен он.

“Нужно ли декларировать свои доходы? Конечно, нужно. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а незнание этих законов от ответственности не освобождает. Я всегда говорю своим клиентам одну и ту же фразу: заплати налоги – и спи спокойно”, – отмечает Грушко.