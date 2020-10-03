Нефть дорожает после принятия нового пакета бюджетных стимулов в США

Цены на нефть повышаются 6 октября на оптимизме относительно нового пакета бюджетных стимулов в США.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составляет $41,5 за баррель, что на $0,21 (0,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-Йоркской товарной биржи NYMEX составляет $39,4 за баррель, что на $0,18 (0,46%) выше уровня предыдущей сессии.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров по новому пакету стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны приблизились к соглашению, пока нет, несмотря на призывы американского президента Дональда Трампа решить этот вопрос.
Нефть торговалась в позитиве на протяжении минувшей ночи, поднявшись на новостях о том, что президент США Дональд Трамп выписался из больницы и вернулся в Белый дом после лечения от инфекции COVID-19. Однако это оживление на азиатских торгах сегодня утром не продолжилось, поскольку избыток предложения, который остается на рынке, и обеспокоенность по поводу неустойчивого спроса снизили интерес инвесторов к этому ресурсу.
Забастовки норвежских нефтяников повлекли сокращение добычи в стране на 330 тыс. барр./сутки (б/с), в то время как боевые действия в регионе Нагорного Карабаха, продолжающиеся до сих пор, угрожают магистральным нефте- и газопроводам.
Шторм, который в очередной раз назревает в Мексиканском заливе, привел к эвакуации нефтяных платформ в этом районе, а тропический шторм «Дельта» пошел в Луизиану и Флориду.
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