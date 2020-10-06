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Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&Wakefield

Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&Wakefield

Мировой рынок недвижимости достигнет дна в конце 2021 года, а начнет восстанавливаться лишь в 2022-м. При этом показатели IV квартала у многих компаний будут на порядок хуже, чем сегодня прогнозируют аналитики.

Об этом заявляют в Cushman&Wakefield.

Согласно данным отчета, представленного экспертами консалтинговой компании Cushman&Wakefield, кризис мирового рынка недвижимости продлится как минимум до 2022 года, а за публикацией итогов IV квартала может последовать глобальный пересмотр стратегий на 2021 год и переоценка активов. Аналитики также предупреждают об угрозе затяжной рецессии.

По словам экспертов, на фоне снижения процентных ставок ресурс стимулирования экономик во многих странах исчерпывается: правительства могут столкнуться с угрозой рецессии, располагая ограниченным инструментарием.

Что же касается ситуации на рынке офисной недвижимости, то, по мнению аналитиков, в следующем году доля свободных офисных площадей во всем мире вырастет на 5% и достигнет 15%. Полномасштабное же восстановление спроса ожидается не ранее 2022 года.

Стоит также отметить, что, согласно более раннему исследованию Cushman&Wakefield, в I квартале текущего года новое предложение на рынке офисной недвижимости Киева составляло порядка 7 500 кв. м площади (15% от показателя за I квартал 2019-го и 50% от показателя за I квартал 2018 года).

Ситуацию на рынке торговой недвижимости в Украине в I квартале 2020 года, с точки зрения спроса, Cushman&Wakefield оценивали в целом как положительную.

По материалам Maanimo.com
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