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НБУ назвал главное правило безопасных онлайн расчетов

НБУ назвал главное правило безопасных онлайн расчетов

Главное правило безопасных онлайн расчетов очень простое – никогда и никому не сообщайте срок действия вашей карты и трехзначный код на ее обороте.

Об этом пишет регулятор на странице на FACEBOOK.

“Иногда коварным мошенникам все-таки удается обмануть доверчивых или неосведомленных граждан. Для этого они имеют типичные сценарии. Иногда надевают маску покупателя ваших вещей. Например, вы продаете велосипед в интернете. И вот появляется потенциальный покупатель, который готов сразу прислать вам деньги. Он спрашивает у вас номер карты. Это нормально. Фактически, этот 16-значный номер – единственная информация о вашей платежной карте, которую можно безопасно разглашать.
Дальше начинается самое интересное. Псевдопокупатель обязательно спросит у вас срок действия платежной карты и трехзначный код на ее обороте” – пишет НБУ.

Для перевода средств на карту вполне достаточно лишь ее номера.

Советы. Если такое произойдет с вами, не дайте себя обмануть. Сразу прекратите общение с таким псевдопокупателем. Скажите ему #ШахрайГудбай. Звоните на горячую линию Национального банка Украины: 0 800 505 240. Попали в ловушку мошенников? Звоните в киберполицию: 0 800 505 170 или обратитесь с жалобой онлайн по ссылке https://cyberpolice.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк предлагает лишать свободы на 1 год и более за мошенничество с пластиковыми картами. Регулятор уже работает над соответствующим проектом изменений в Уголовный кодекс.
По материалам Finance.UA
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