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В Украине для региональных дорог сделают е-паспорта

В Украине для региональных дорог сделают е-паспорта

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что ведомство совместно с CoST начали диалог с представителями профильных подразделений ОГА и региональных подразделений «Укравтодора» для создания качественных местных дорог.

Об этом он заявил на своей странице в FACEBOOK.

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«Мы уже задали темпы по восстановлению автодорог государственного значения. То же самое должны сделать и с местными дорогами. Ведь именно ими мы едем каждый день на работу или в больницу, везем детей в школу или в детский сад», — написал он.

По словам министра, планируется оцифровка сети местных дорог DigitalRoad, первая фаза которой начнется уже в этом году.

«DigitalRoad предусматривает создание электронных паспортов дорог местного значения и построения канализации для волоконно-оптической связи. Это позволит обеспечить сбор геокоординат дорог, а также создать отдельную базу данных и сервис для паспортизации местной сети, которые будут доступны всем ОГА», — добавил министр.

По материалам Судебно-юридическая газета
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