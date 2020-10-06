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Кто в Украине зарабатывает более 30 тысяч гривен: названы вакансии

Кто в Украине зарабатывает более 30 тысяч гривен: названы вакансии

В Украине более 30 тысяч гривен могут зарабатывать не только программисты, которые традиционно возглавляют список самых высокооплачиваемых вакансий, но и некоторый домашний персонал (работа в доме обеспеченной семьи), медиабайеры и аналитики.

Об этом говорится в данных статистики одного из кадровых порталов.

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Так, больше всего платят Net-программисту – 55000 грн, Python-программисту – 52000 грн, тим-лиду – 50000 грн. Кроме того:

В среднем Веб-аналитик (анализирует работу сайтов) в Украине зарабатывает 43000 грн. Это медиана заработных плат по данным с 17 вакансий.

В среднем Медиабайер (закупает, размещает рекламу) в Украине зарабатывает: 37 500 грн. Это медиана заработных плат по данным со 100 вакансий.

В среднем Javascript-программист в Украине зарабатывает 31 000 грн. Это медиана заработных плат по данным с 83 вакансий.

В среднем персонал по обслуживанию в Украине зарабатывает 30 000 грн. Это медиана заработных плат по данным с 11 вакансий, размещенных на Work.ua.

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По материалам Обозреватель
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