0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

В 2020 году Украина сократила транзит газа на 40%

В 2020 году Украина сократила транзит газа на 40%

За первые 9 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины прокачал 39,5 млрд кубометров газа, что на 40% меньше, чем за этот же период 2019 года (65,4 млрд кубометров).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что ключевая причина сокращения объемов транзита — запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу. Соответственно, это повлияло на контрактные объемы заказа услуг у Оператора ГТС Украины.

По данным пресс-службы, с начала года российский “Газпром” полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует лишь 81%.

Как отмечается, в западном направлении было прокачано 36,8 млрд кубометров газа (-40%). В частности, в Польшу — 2,9 млрд кубометров, в Словакию — 27,1 млрд кубометров, Венгрию — 6,8 млрд кубов.

В свою очередь в южном направлении транзит составил 2,6 млрд кубометров (-76%). Из них 2,05 млрд кубометров — в Молдову и 0,54 млрд кубометров — в Румынию.

“Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года “Турецкого потока”, по которому газ доставляется из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова”, — говорится в сообщении.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.