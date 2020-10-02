Межбанк: в пользу гривны сыграют несколько факторов

В понедельник, 5 октября, тренд на валютном межбанке будет полностью зависеть от задач и курсовых интересов крупнейших игроков. После завершения прошлого месяца и квартала бизнес уже вошел в обычный деловой ритм и это отражается на статистике валютного рынка. По прогнозам Finance.ua, объемы торгов в понедельник будут находиться в пределах до $210 млн при совершении до 420-620 сделок.
В пользу гривны сыграет необходимость у компаний закрывать свои расчеты с персоналом по зарплате за сентябрь, проведение ими арендных платежей и оплат сырья и материалов. На все эти операции клиентам нужна гривна и это обеспечит приток валюты на межбанк. Тем более, что возмещения НДС за прошлый период уже почти полностью потрачены экспортерами.
Против нацвалюты сработает продолжение покупок валюты нерезидентами и “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов, а также определенный настрой участников рынка на дальнейшую плавную девальвацию гривны. Продавцы валюты, видя, что котировки постепенно растут – придерживают часть валютной выручки, предпочитая ее тратить по минимуму. Это периодически сокращает объем предложения и на фоне стабильного спроса – провоцирует рост котировок.
Наличный рынок продолжит работать с оглядкой на котировки межбанка и периодически будет активно менять котировки основных валют в течение дня. Особенно по евро и рублю. По евровалюте – из-за скачков курса евро относительно доллара на международных рынках, что отражается и на паре евро/гривна. По рублю – из-за постоянных изменений соотношения рубля к доллару, что связано как с изменением цен на нефть, так и продолжением политических и экономических санкций против РФ со стороны стран ЕС и США. Для уменьшения своих рисков по наличному евро, владельцы обменников сохранят спред между покупкой/продажей по нему на уровне 20-30 копеек на евро, а по доллару они по прежнему ограничатся спредом в пределах 15-20 копеек.
Тактика Нацбанка на валютном рынке сегодня особо не изменится. При небольших колебаниях курса доллара в пределах до 5-8 копеек НБУ постарается в ситуацию не вмешиваться и предоставит участникам рынка самим искать компромисс по курсу. При росте курсовых колебаний на торгах свыше 8-10 копеек мы увидим либо выходы Нацбанка с соответствующей интервенцией, либо как альтернативу продажи валюты Укргазбанком.
Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua на 5 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,50 гривен, евро – коридор 33,10- 33,50 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,20 – 28,60 гривен, евро 32,65 – 33,50 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,36 / 28,37
евро – 33,22 / 33,23
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитикВчера, 13:17 - 4953 5
Уплата налогового долга по налогу на недвижимое имущество (инфографика)Позавчера, 14:06 - 1988 3
Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанцияхВчера, 14:20 - 2835 2
Шмыгаль похвастался: бизнес взял кредитов "5-7-9" на более 9 млрд грнОколо часа назад - 84 1
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаВчера, 21:10 - 8147 1
Кто не останется без работы в Украине: самые востребованные профессииВчера, 11:00 - 79709
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаВчера, 21:10 - 8147 1
Названы города мира с самой переоцененной недвижимостьюВчера, 19:19 - 6020
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитикВчера, 13:17 - 4953 5
Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанцияхВчера, 14:20 - 2835 2
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)Около часа назад - 26
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходыПозавчера, 10:11 - 358
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 607
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 813
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1685