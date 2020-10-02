Межбанк: в пользу гривны сыграют несколько факторов

В понедельник, 5 октября, тренд на валютном межбанке будет полностью зависеть от задач и курсовых интересов крупнейших игроков. После завершения прошлого месяца и квартала бизнес уже вошел в обычный деловой ритм и это отражается на статистике валютного рынка. По прогнозам Finance.ua, объемы торгов в понедельник будут находиться в пределах до $210 млн при совершении до 420-620 сделок.

В пользу гривны сыграет необходимость у компаний закрывать свои расчеты с персоналом по зарплате за сентябрь, проведение ими арендных платежей и оплат сырья и материалов. На все эти операции клиентам нужна гривна и это обеспечит приток валюты на межбанк. Тем более, что возмещения НДС за прошлый период уже почти полностью потрачены экспортерами.

Против нацвалюты сработает продолжение покупок валюты нерезидентами и “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов, а также определенный настрой участников рынка на дальнейшую плавную девальвацию гривны. Продавцы валюты, видя, что котировки постепенно растут – придерживают часть валютной выручки, предпочитая ее тратить по минимуму. Это периодически сокращает объем предложения и на фоне стабильного спроса – провоцирует рост котировок.

Наличный рынок продолжит работать с оглядкой на котировки межбанка и периодически будет активно менять котировки основных валют в течение дня. Особенно по евро и рублю. По евровалюте – из-за скачков курса евро относительно доллара на международных рынках, что отражается и на паре евро/гривна. По рублю – из-за постоянных изменений соотношения рубля к доллару, что связано как с изменением цен на нефть, так и продолжением политических и экономических санкций против РФ со стороны стран ЕС и США. Для уменьшения своих рисков по наличному евро, владельцы обменников сохранят спред между покупкой/продажей по нему на уровне 20-30 копеек на евро, а по доллару они по прежнему ограничатся спредом в пределах 15-20 копеек.

Тактика Нацбанка на валютном рынке сегодня особо не изменится. При небольших колебаниях курса доллара в пределах до 5-8 копеек НБУ постарается в ситуацию не вмешиваться и предоставит участникам рынка самим искать компромисс по курсу. При росте курсовых колебаний на торгах свыше 8-10 копеек мы увидим либо выходы Нацбанка с соответствующей интервенцией, либо как альтернативу продажи валюты Укргазбанком.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua на 5 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,50 гривен, евро – коридор 33,10- 33,50 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,20 – 28,60 гривен, евро 32,65 – 33,50 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,36 / 28,37

евро – 33,22 / 33,23

Курсы валют на Межбанке

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