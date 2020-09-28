Когда уплаченный за границей налог на прибыль засчитывается в Украине

Сумма налога на прибыль, полученную из иностранных источников, уплаченная субъектами хозяйствования за рубежом, засчитывается при уплате ими налога в Украине.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области

“Размер зачисленных сумм налога из иностранных источников в течение налогового периода не может превышать суммы налога, подлежащего уплате в Украине таким плательщиком налога в течение такого периода”, – говорится в сообщении.

Не подлежат зачислению в уменьшение налоговых обязательств такие налоги, уплаченные в других странах:

налог на капитал/имущество и прирост капитала;

почтовые налоги;

налоги на реализацию (продажу);

другие косвенные налоги независимо от того, подпадают они под категорию подоходных налогов или облагаются другими налогами согласно законодательству иностранных государств.

“Зачисление уплаченных за таможенной границей Украины сумм налога осуществляется при условии представления письменного подтверждения контролирующего органа другого государства относительно факта уплаты такого налога и при наличии действующего международного договора Украины об избежании двойного налогообложения доходов”, – подчеркнули налоговики.

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В соответствии с законодательством плательщик налога на прибыль обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для ее подачи.

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