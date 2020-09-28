Когда уплаченный за границей налог на прибыль засчитывается в Украине

Сумма налога на прибыль, полученную из иностранных источников, уплаченная субъектами хозяйствования за рубежом, засчитывается при уплате ими налога в Украине.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области
“Размер зачисленных сумм налога из иностранных источников в течение налогового периода не может превышать суммы налога, подлежащего уплате в Украине таким плательщиком налога в течение такого периода”, – говорится в сообщении.
Не подлежат зачислению в уменьшение налоговых обязательств такие налоги, уплаченные в других странах:
“Зачисление уплаченных за таможенной границей Украины сумм налога осуществляется при условии представления письменного подтверждения контролирующего органа другого государства относительно факта уплаты такого налога и при наличии действующего международного договора Украины об избежании двойного налогообложения доходов”, – подчеркнули налоговики.
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