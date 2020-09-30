Acura рассекретила новый кроссовер (видео)

Компания Acura опубликовала видеотизер кроссовера MDX следующего поколения. Официальная презентация модели состоится 16 октября.
Как сообщает пресс-служба бренда, новый кроссовер должен потеснить суперкар NSX и стать новым флагманом марки.
Судя по тизеру, дизайн новинки будет напоминать модель TLX. Кроссовер MDX нового поколения получит панорамную крышу, массивную пятиконечную решетку радиатора с ромбовидным рисунком, тонкую светодиодную головную оптику и спортивные воздухозаборники.
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