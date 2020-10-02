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Украинцы сократили продажу валюты банкам

Украинцы сократили продажу валюты банкам

Население Украины в сентябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 1 447,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 296,6 млн долларов. Таким образом, в сентябре снова наблюдался чистая продажа валюты населением, которая составила 151,2 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в сентябре объем операций на наличном рынке составил 2 830,4 млн долларов.


График: НБУ

В целом с начала года население продало банкам валюты на 11 652,5 млн долларов и купило на 10 395,6 млн долларов, сальдо составило 1 256,9 млн долларов.

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По материалам РБК-Украина
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