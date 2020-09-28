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Нафтогаз предостерег от срыва начала отопительного сезона в полсотни городов и сел

Нафтогаз предостерег от срыва начала отопительного сезона в полсотни городов и сел

В 56 населенных пунктах в Украине могут возникнуть проблемы со своевременным началом отопительного сезона, если предприятия теплоэнергетики не погасят долги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НАК “Нафтогаз Украины”.

“Учредители предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство – местные органы самоуправления, должны серьезно отнестись к проблеме критических долгов производителей тепловой энергии, ведь из-за них в 56 населенных пунктах могут возникнуть проблемы со своевременным стартом отопительного сезона”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 2 недели была решена проблема критических долгов в 12 предприятиях, что на данный момент полностью или частично сняло риски старта отопительного сезона в Мариуполе, Калуше, Киеве, Николаеве, Беляевке, Одессе, Харькове, Каховке и Шепетовке.

По материалам УНН
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