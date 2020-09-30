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Volvo начала производство своего первого электрокара

Volvo начала производство своего первого электрокара

Компания Volvo Cars 1 октября 2020 года объявила о начале серийного производства своего первого автомобиля с полностью электрической силовой установкой. Им стал компактный кроссовер XC40 Recharge P8.

Данный электрокар был официально представлен еще около года назад. Однако массовый выпуск машины начался только сейчас — после окончания подготовительного периода, за время которого завод в бельгийском Генте собрал ограниченное количество опытных экземпляров.

Кроссовер XC40 Recharge P8 оснащен системой электрического полного привода. Мощность силовой установки достигает 408 лошадиных сил, а на разгон с 0 до 100 км/ч требуется 4,9 с.


Фото: Volvo

Аккумуляторная батарея обладает защитным каркасом, встроенным в центр кузова. Этот блок расположен в полу, что снижает центр тяжести автомобиля, улучшая его устойчивость к опрокидыванию. Заявленный запас хода на одной подзарядке достигает 418 км, а восполнить запас энергии с 0 % до 80 % можно приблизительно за 40 минут.


Фото: Volvo

Новая информационно-развлекательная система на базе Android предлагает высокий уровень персонализации, а также встроенные службы и инструменты Google, такие как Google Assistant, Google Maps и Google Play Store. Автомобиль способен получать по беспроводной сети крупные обновления программного обеспечения и операционной системы.

«Спрос на XC40 Recharge P8 очень высок — все автомобили, которые должны быть построены в этом году, уже проданы, при этом к заказу модель остаётся открытой. Первые автомобили планируется поставить клиентам в Европе в конце октября», — отмечает Volvo Cars.

По материалам 3dnews.ru
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