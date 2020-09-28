Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову

Энергоатом 1 октября 2020 года впервые совершил экспортную поставку произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В эту страну в течение октября будет экспортировано 14,9 тыс. МВт-час электрической энергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1017 грн за МВт-час (Без НДС). Для сравнения, экспорт в Беларусь в июле осуществлялся “Энергоатомом” по средневзвешенной цене 948 грн за МВт-час.

Электроэнергию “Энергоатом-Трейдинг” реализовал на ТВ “Украинская энергетическая биржа.

“Молдова стала для предприятия новым и перспективным направлением экспортных поставок электрической энергии. Этот первый шаг послужит налаживанию долгосрочного сотрудничества, что будет способствовать надежному энергообеспечению сопредельных с Украиной стран в юго-западном направлении. В то же время, “Энергоатом” разрабатывает дополнительные возможности экспорта собственной продукции в страны северной Европы и Прибалтики”, – рассказали в компании.

В соответствии с контрактом, эта электроэнергия предназначена для продажи и поставки за пределы Украины. При этом покупатель должен самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным пересечениям.