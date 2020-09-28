В Украине вырос спрос на новые авто

В сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями в количестве 7,6 тыс. шт. Таким образом, по сравнению с сентябрем 2019 года спрос на легковые авто увеличился на 6%. Относительно результата предыдущего месяца регистрации новых машин выросли почти на 9 процентов.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самые популярные бренды сентября:

первую строчку рейтинга Тойота заняла с показателем 1353 реализованных автомобиля. Таким образом, относительно прошлого года этот японский бренд улучшил свой сентябрьский результат почти на 28%;

на втором месте Renault с показателем 994 авто. Спрос на автомобили этой марки уменьшился на 14%;

третье место украинцы отдали Volkswagen, приобретя 694 новых машины немецкой народной марки. При этом Volkswagen почти удвоил свои сентябрьские продажи в прошлом году;

четвертое место у Киа – 465 авто (-25% к сентябрю 2019г.);

замыкает сентябрьскую пятерку лидеров – Nissan, в активе этой марки 446 регистраций новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем годом ранее.

Также в ТОП-10 рынка сентября попали: Hyundai – 410 шт. (-14%); Skoda – 404 шт. (минус 1 авто); Ford – 242 шт. (+54%); Suzuki – 237 шт. (-6%); Mazda – 233 шт. (+30%).



Инфографика: Укравтопром

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 с показателем 542 регистрации.

Всего за три квартала текущего года в Украине свои первые регистрационные номера получили чуть более 60 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Инфографика: Укравтопром

Справка Finance.ua:

На украинских заводах в августе было изготовлено 121 ед. автотранспортных средств, что в 5,5 раз меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В августе украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за границы. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 35% превысило показатель годичной давности.

В августе украинский парк коммерческих автомобилей (грузовые и спец) пополнили 1106 новых машин.

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