В Украине вырос спрос на новые авто

В сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями в количестве 7,6 тыс. шт. Таким образом, по сравнению с сентябрем 2019 года спрос на легковые авто увеличился на 6%. Относительно результата предыдущего месяца регистрации новых машин выросли почти на 9 процентов.
Об этом сообщает Укравтопром.
Самые популярные бренды сентября:
Также в ТОП-10 рынка сентября попали: Hyundai – 410 шт. (-14%); Skoda – 404 шт. (минус 1 авто); Ford – 242 шт. (+54%); Suzuki – 237 шт. (-6%); Mazda – 233 шт. (+30%).
Инфографика: Укравтопром
Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 с показателем 542 регистрации.
Всего за три квартала текущего года в Украине свои первые регистрационные номера получили чуть более 60 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Инфографика: Укравтопром
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