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Межбанк: валютный рынок в среду оказался очень "вялым"

Межбанк: валютный рынок в среду оказался очень "вялым"

Несмотря на завершение отчетного периода, валютный рынок в среду оказался очень вялым. Учитывая, что и предыдущие два дня этой недели (последней в сентябре) особой клиентской активности не наблюдалось – это говорит о серьезных проблемах в украинской экономике и застое как у частного бизнеса, так и в госсекторе.

Обычно компании активно проводят операции по внешнеэкономической деятельности и расчеты со своими украинскими контрагентами как минимум в период последних двух-трех дней перед первым числом, что и отражается на поведении и статистике межбанка.

Но в этот раз все явно пошло не так. Учитывая, что у части компаний проходил еще и период погашения платежей перед бюджетом – такая низкая активность рынка плохой признак.

По факту, за день при вялом межбанке доллар подешевел с утренних 28,31/28,335 до 28,28/28,30 гривен, а евро просел с 33,2217/33,2482 до 33,0762/33,0968.

Нацбанку не пришлось 30 сентября даже выходить на торги, так как особых перекосов спроса и предложения не наблюдалось.

Спекулянты в основном зарабатывали лишь в формате “в две стороны”, но больших успехов тоже не добились. Их попытки в середине дня раскачать курс при выходе на торги двух-трех крупных покупателей с иностранными корнями участники рынка не поддержали. А во второй половине дня даже спекулянты уже не проявляли особого рвения, так как конечного покупателя, готового переплачивать – практически не было.

Ход торгов

В первый час сессии клиенты опять только «просыпались» и вели себя на межбанке очень вяло. Стартовав с утренних котировок 28,31/28,335 гривен за доллар – к 11 часам особо ничего не изменилось и курс находился в пределах 28,305/28,33.

Ближе к 12 часам на межбанке уже присутствовали все основные игроки, но спрос и предложение были почти уравновешены.

В результате, к обеду доллар остановился на отметке 28,305/28,32 гривны, а после него постепенно пошел вниз: к уровню 28,295/28,31 на 15 часов и 28,28/28,30 – к концу сессии.

Главные события 30 сентября на межбанке:

  • Доллар просел с утренних 28,31/28,335 до 28,28/28,30 к концу сессии.
  • Нацбанк на торги не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3151 гривен, а официальный на 1 октября установлен на отметке 28,3105 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,29/ 28,31
евро – 33,11/ 33,13

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1731 / 1,1733

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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