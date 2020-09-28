0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Кабмин одобрил проекты с ЕС на €60 млн

Кабмин одобрил проекты с ЕС на €60 млн

Кабинет Министров на своем заседании в среду, 30 сентября, утвердил три соглашения с Европейской комиссией на общую сумму финансирования в €60 млн.

В их числе соглашение о выделении со стороны ЕС €10 млн на программу Климатический пакет для стабильной экономики в Украине.

Она предусматривает развитие чистого и ресурсоэффективного энергоснабжения, сокращение выбросов парниковых газов, стимулирование перехода к круговой экономике, в которой один и тот же продукт используется по несколько раз.

Также утверждено соглашение на €30 млн “Сильные регионы”, которое предусматривает помощь местным властям для преодоления последствий эпидемии COVID-19, поддержку жителей регионов, пострадавших от вооруженного конфликта, и на развитие независимых СМИ.

Кроме того, утверждено соглашение о финансировании гражданского общества Украины на €20 млн.

Напомним, посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС подготовил для властей Украины перечень условий, при выполнении которых она сможет получить от Евросоюза второй транш кредита на €1,2 млрд. Обсудить эти условия планируется 1 октября в Брюсселе на саммите Украина-ЕС.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.