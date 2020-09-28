Кабмин одобрил проекты с ЕС на €60 млн

Кабинет Министров на своем заседании в среду, 30 сентября, утвердил три соглашения с Европейской комиссией на общую сумму финансирования в €60 млн.
В их числе соглашение о выделении со стороны ЕС €10 млн на программу Климатический пакет для стабильной экономики в Украине.
Она предусматривает развитие чистого и ресурсоэффективного энергоснабжения, сокращение выбросов парниковых газов, стимулирование перехода к круговой экономике, в которой один и тот же продукт используется по несколько раз.
Также утверждено соглашение на €30 млн “Сильные регионы”, которое предусматривает помощь местным властям для преодоления последствий эпидемии COVID-19, поддержку жителей регионов, пострадавших от вооруженного конфликта, и на развитие независимых СМИ.
Кроме того, утверждено соглашение о финансировании гражданского общества Украины на €20 млн.
Напомним, посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС подготовил для властей Украины перечень условий, при выполнении которых она сможет получить от Евросоюза второй транш кредита на €1,2 млрд. Обсудить эти условия планируется 1 октября в Брюсселе на саммите Украина-ЕС.
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