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Правительство Украины выполнило одно из ключевых требований МВФ

Правительство Украины выполнило одно из ключевых требований МВФ

Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, которые функционировали в качестве юридических лиц. Они станут обособленными подразделениями этих ведомств.

Постановления приняты во время заседания правительства 30 августа.

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Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина уже выполнила два структурных маяк программы сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, речь идет о свободном рынке газа для населения и плане сокращения неработающих кредитов в государственных банках.

“Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическим лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти”, – сказал он.

По словам Шмыгаля, это решение положительно оценивают международные эксперты.

По материалам РБК-Украина
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