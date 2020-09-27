"Тарифная комиссия" подсчитала расходы пенсионеров на тепло

Расходы на услуги по теплоснабжению для пожилых людей составляют около 25% доходов, что является критически высоким уровнем.
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по результатам круглого стола “Социальная защита пожилых людей”.
“По результатам проведенного анализа, НКРЭКУ видит, что одной из основных проблем для уязвимых слоев населения является доступность коммунальных услуг. В настоящее время доля расходов на услуги поставки тепловой энергии от среднемесячного дохода домохозяйства составляет 11%, в то время как для пожилых людей такой показатель составляет около 25%, что является критически высоким уровнем”, – говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что основой для снижения финансового бремени для населения наряду с предоставлением субсидий должно стать введение мер по энергоэффективности как самими жителями, так и лицензиатами НКРЭКУ, налаживание коммуникации между представителем коммунальной услуги и потребителем.
А вот доля расходов на электрическую энергию в среднемесячном доходе домохозяйства в Украине составляет 1,2%, что в три раза ниже, чем соответствующий показатель в странах Центрально-Восточной Европы.
“В целях обеспечения дополнительной социальной защиты малообеспеченных слоев населения, для индивидуальных бытовых потребителей была предусмотрена система блочных тарифов на электрическую энергию, которая предоставила возможность населению контролировать объемы потребления электрической энергии (экономно ее потребляя) для собственных бытовых нужд в квартирах и частных жилых домах 90 коп. и 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч”, – напомнили в НКРЭКУ.
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