Раде рекомендуют ввести помощь безработным на период других карантинов

Верховной раде рекомендуют предусмотреть помощь безработным на период других карантинов. Комитет по вопросам социальной политики рекомендует принять соответствующий законопроект №3010а.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

“Народные депутаты приняли решение рекомендовать Верховной раде включить оба законопроекта в повестку дня четвертой сессии и по результатам рассмотрения принять за основу №3010а, а №3010а-1 – отклонить”, – указано в сообщении.

Отметим, документ предлагает внести изменения в статью 471 закона “О занятости населения” и предусмотреть помощь по частичной безработице не только в период карантина из-за коронавируса, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Закон предоставляет право Кабинету министров определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления.

Напомним, данный законопроект Кабмин внес в Раду в конце августа.

Справка Finance.ua: