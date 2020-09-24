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Раде рекомендуют ввести помощь безработным на период других карантинов

Раде рекомендуют ввести помощь безработным на период других карантинов

Верховной раде рекомендуют предусмотреть помощь безработным на период других карантинов. Комитет по вопросам социальной политики рекомендует принять соответствующий законопроект №3010а.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

“Народные депутаты приняли решение рекомендовать Верховной раде включить оба законопроекта в повестку дня четвертой сессии и по результатам рассмотрения принять за основу №3010а, а №3010а-1 – отклонить”, – указано в сообщении.

Отметим, документ предлагает внести изменения в статью 471 закона “О занятости населения” и предусмотреть помощь по частичной безработице не только в период карантина из-за коронавируса, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Закон предоставляет право Кабинету министров определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления.

Напомним, данный законопроект Кабмин внес в Раду в конце августа.

Справка Finance.ua:

  • Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2020 г. составила 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

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По материалам РБК-Украина
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