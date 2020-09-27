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Предприятия Киевщины уплатили в Государственный бюджет почти 2 млрд грн налога на прибыль

Предприятия Киевщины уплатили в Государственный бюджет почти 2 млрд грн налога на прибыль

За период январь-август предприятия Киевщины уплатили в Государственный бюджет почти 2 млрд грн налога на прибыль, увеличив сумму отчислений на 15% или 261 миллион гривен.

Об этом сообщает ГУ ГПС в Киевской области.

Как сообщил и.о. начальника ГУ ГПС в Киевской области Александр Загорский, самые большие суммы обеспечили предприятия:

  • Киево-Святошинского района – 292,4 млн грн;
  • Броварского – 237,6 млн грн;
  • Бориспольского – 228,1 млн грн.

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Согласно нормам Налогового кодекса Украины налоговым периодам для налога на прибыль предприятий, кроме случаев, предусмотренных п.137.5 ст.137 НКУ, являются календарные: квартал, полугодие, три квартала, год.

Годовой налоговый период устанавливается для таких налогоплательщиков:

  • налогоплательщиков, зарегистрированных в течение отчетного года, которые платят налог на прибыль на основании годовой налоговой декларации за период деятельности в отчетном году;
  • производителей сельскохозяйственной продукции;
  • налогоплательщиков, у которых годовой доход от любой деятельности (за вычетом косвенных налогов), определен по показателям Отчета о финансовых результатах (отчета о совокупном доходе) за предыдущий годовой отчетный период, не превышающий 20 млн. гривен. При этом к годовому доходу от любой деятельности (за вычетом косвенных налогов), определенному по показаниям Отчета о финансовых результатах (отчета о совокупном доходе), включается доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), другие операционные доходы, финансовые доходы и прочие доходы.

Налоговые декларации по налогу на прибыль, кроме случаев, предусмотренных НКУ, подаются за базовый отчетный период, который равен:

  • календарному кварталу или календарному полугодию – в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного квартала;
  • календарному году для плательщиков налога на прибыль для налоговой декларации, которая рассчитывается нарастающим итогом за год – в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного года;
  • календарному году – в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного года.

Справка Finance.ua:

  • За несвоевременную уплату налога на прибыль предусмотрен штраф.

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По материалам Finance.UA
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