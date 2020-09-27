За период январь-август предприятия Киевщины уплатили в Государственный бюджет почти 2 млрд грн налога на прибыль, увеличив сумму отчислений на 15% или 261 миллион гривен.
Об этом сообщает ГУ ГПС в Киевской области.
Как сообщил и.о. начальника ГУ ГПС в Киевской области Александр Загорский, самые большие суммы обеспечили предприятия:
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Согласно нормам Налогового кодекса Украины налоговым периодам для налога на прибыль предприятий, кроме случаев, предусмотренных п.137.5 ст.137 НКУ, являются календарные: квартал, полугодие, три квартала, год.
Годовой налоговый период устанавливается для таких налогоплательщиков:
Налоговые декларации по налогу на прибыль, кроме случаев, предусмотренных НКУ, подаются за базовый отчетный период, который равен:
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