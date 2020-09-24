В Раде предложили уменьшить акциз на бензин более чем на треть

В Украине могут вскоре уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €139,50 (-35%) за 1000 л. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект (№4098-1) “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо”. Документ уже предоставлен народным избранникам для рассмотрения.

Этот законопроект является альтернативой документу, зарегистрированному в парламенте 15 сентября. В отличие от первого проекта, где предлагается уравнять ставки акцизного налога для всех видов топлива на уровне €139 за 1000 л, второй предлагает снизить ставку акциза только на бензин. При этом ставки на ДТ и автогаз оставить на действующем уровне – €139 и €52 за 1000 л соответственно.

“В перспективе корректировка акцизов приведет к росту потребления бензинов до 3 млн. т (что составляет около 70% украинского производства)… Проектом Закона предлагается внести изменения в подпункт 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 Налогового кодекса Украины”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.