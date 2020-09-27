Зарплатные долги в Украине превысили 3,4 миллиарда гривен

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в августе 2020 года выросла на 0,6% по сравнению с июлем и на 1 сентября составляет 3,42 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года составила 2,198 миллиарда гривен, что на 0,8% больше показателя на 1 августа.

В ТОП – 5 должников вошли:

Донецкая область – 722,641 млн грн;

Харьковская область – 546,165 млн грн;

Днепропетровская область – 460,687 млн грн;

Сумская область – 344,744 млн грн;

Киев – 335,335 млн грн.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 года составляла 11446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Правительство планирует повысить зарплаты чиновникам.

Физическое лицо, которое не является субъектом хозяйствования, может получить информацию о наличии (отсутствии) налогового долга, воспользовавшись Электронным кабинетом, а также через официальный web-портал ГНС .

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