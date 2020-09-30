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Как украинцы могут заработать на золоте

Как украинцы могут заработать на золоте

Год назад в это время 1 г золота официально стоил 1160,20 грн, серебра – 14,3. В 2015-м золото было по 788,13 грн/г, серебро – 10,31 грн/г. 7 лет назад официальная стоимость золота составила – 339 грн/г, серебра – 5,59 грн/г.

“Драгоценные металлы – биржевой товар, цены на них ежедневно меняются. С начала года золото подорожало на 30 процентов. Аналитики топовых западных банков прогнозируют, что рост стоимости будет продолжаться. Насколько долго – будет зависеть от скорости восстановления мировой экономики”, – говорит руководитель департамента аналитики “Простобанк Консалтинг” Владимир Паюк.

По словам эксперта, если после 2-й волны коронавируса экономики будут восстанавливаться лучшими темпами, то золото подешевеет.

Как украинцы могут заработать на золоте. Депозиты в драгоценных металлах в Украине предлагают 3 банка. Ставки – до 3,5% годовых при вкладе на 2 года.

Владимир Паюк отмечает, что депозиты в металлах ориентированы не на процентный доход, а на рост цены металла.

“Если оформляете депозит в золоте, есть риск, что останетесь в минусе. Потому что это вклад минимум на 6 месяцев. Проценты, которые начисляет банк, могут частично компенсировать снижение цены металла. Если бы вы открыли в начале 2020 года депозит в золоте, то заработали бы 30 процентов, на которые оно подорожало. Плюс проценты, которые бы начислил банк по депозиту. Если цена, наоборот, будет падать, то будете в минусе”, – говорит Владимир Паюк.

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По материалам Газета по-Украински
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