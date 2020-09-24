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Украина разрешила въезд для иностранцев

Украина разрешила въезд для иностранцев

Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

“Мы руководствуемся теми нормами, которые устанавливает правительство. Мы четко помним, что с марта действовали различные ограничения на границе, связанные с недопущением распространения коронавируса на территории Украины. С 27 августа и по 28 сентября, фактически действовал запрет въезда иностранцам, только были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 ч, эта норма прекратила действовать”, – сказал он.

Напомним, Кабинет министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину с 00:00 28 августа 2020 года.

Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины действовали с 00:00 28 августа до 00:00 часов 28 сентября.

Отныне иностранцы будут соблюдать те же правила, что и украинцы, возвращающиеся из-за границы.

Правила зависят от принадлежности того или иного государства к перечню стран со значительным распространением коронавируса. Такими государствами признаны те, в которых количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Следовательно, в случае, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине, то иностранцы должны:

  • идти на самоизоляцию или сделать тест на коронавирус по прибытии;
  • установить электронное приложение в случае самоизоляции;
  • иметь действующий страховой полис.

Справка Finance.ua:

  • С 28 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
  • По итогам заседания Киев перешел из “оранжевой” зоны в “желтую”.

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По материалам УКРИНФОРМ
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