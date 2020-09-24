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Зарплаты учителей вырастут на 30%, - Шкарлет

Зарплаты учителей вырастут на 30%, - Шкарлет

В 2021 году зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020-го увеличатся почти на 30%.

Как сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет, средства на это уже заложены в проект государственного бюджета Украины на 2021 год.

“Доходы учителей уже выросли с 1 сентября на 5,8%. В связи с повышением заработной платы с 1 января доходы увеличатся еще на 20%, С 1 июля – еще на 8%. То есть в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%”, – подчеркнул Шкарлет.

Низкий уровень зарплаты педагогов он назвал преступлением против Украины.

“О зарплате педагогов, то это преступление против Украины на протяжении 29 лет… Зарплата учителей и не только учителей, но и педагогов дошкольного, школьного, профессионально-технического, профессионального перед высшим, высшего образования, мастеров производственного обучения, научных работников в части формирования доходов педагогов системно, за 29 лет, так и не изменилась. Хотя были определенные сдвиги в вопросах некоторых надбавок и доплат. Сегодня мы пытаемся это изменить”, – добавил и.о. министра.

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По материалам Обозреватель
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