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Степанов объяснил, как рассчитывали "справедливую" зарплату врачей

Степанов объяснил, как рассчитывали "справедливую" зарплату врачей

Министерство здравоохранения рассчитывало “справедливую” заработную плату врачей, в частности, исходя из статистики, а также опираясь на мнение медиков. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Все тарифы, которые мы рассчитываем, тарифы – это то, что платит государство учреждениям здравоохранения, то есть в больницу за каждого пролеченного пациента государство платит определенную сумму”, – сказал Степанов.

По его словам, при расчете тарифов Минздрав закладывает в них много пунктов, в том числе и зарплату врачей.

“Мы закладываем заработную плату в этот тариф, уже не тот стыд, который был 29 лет, то есть минимальную заработную плату, которую получают медицинские работники, а именно выходим из справедливой заработной платы, которая, по нашему мнению, должна быть у медицинских работников. Вообще, может возникнуть вопрос: а как мы вычисляли эту справедливую заработную плату? Понятно, что исходя из статистики, со средней заработной платы, которая есть в Украине, по различным отраслям – с одной стороны”, – пояснил министр.

Он отметил, что очень много общается с медицинскими работниками, в том числе об их видении зарплат.

“Что справедливо, с учетом того, что мы живем в Украине и с учетом нашего экономического состояния. Итак, мы именно таким образом рассчитываем те заработные платы, которые должны быть”, – сказал Степанов, добавив, что, конечно, есть еще математические расчеты.

Ранее Президент заявлял, что тарифная ставка врача-хирурга – 5 тысяч 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около 7000 грн. После поднятия с сентября она будет примерно 10 500 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Минздрав подал в Минфин расчеты по оплате труда на следующий год, которые включают в себя установление заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

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По материалам УНН
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