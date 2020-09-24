"Слуги народа" предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда, чтобы рассчитаться с производителями "зеленой" энергетики

Депутаты фракции “Слуга народа” предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд, чтобы в четвертом квартале 2020 года погасить долг перед производителями “зеленой” энергетики.
Соответствующий законопроект №4151 опубликован на сайте Верховной Рады.
Инициаторами выступили депутаты Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский.
Согласно законопроекту, после выпуска ОВГЗ на такую сумму она будет передана в качестве субсидии НЭК “Укрэнерго”, чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП “Гарантированный покупатель”, а та – перед производителями ВИЭ.
Для этого предлагается увеличить предельный размер дефицита госбюджета-2020 – с 298,4 млрд до 318 млрд.
Авторы законопроекта напоминают, что задолженность “ГарПок” перед “зелеными” на 1 августа 2020 составляла 22,4 млрд.
Напомним, Кабинет министров Украины подписал «Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики”.
Правительство согласно меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательство погасить 40% задолженности в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд.
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