"Киевгорстрой" принял на баланс еще один ЖК "Укрбуда"

“Киевгорстрой” принял на свой баланс еще один жилой комплекс от “Укрбуда” – “Оберег-2”.

Об этом в Facebook сообщил президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир.

“Еще +1 от Укрбуда. На этот раз “Оберег-2”, один из самых ожидаемых со стороны инвесторов. Его не удавалось принять так быстро, как хотелось, были свои объективные причины. Но в итоге и он принят. Строительство будет начато в ближайшее время, на площадке уже есть рабочие”, – написал он.

Напомним, “Киевгорстрой” подписал договор с Министерством обороны для завершения строительства жилого комплекса “Волшебный город” корпорации “Укрбуд”.

На сегодняшний день “Киевгорстроем” в целом принято 15 объектов корпорации “Укрбуд”. Три из них уже введены в эксплуатацию, на 2 ЖК – получен почтовый адрес.