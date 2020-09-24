Госдолг Франции вырос до рекордного уровня

Государственная задолженность Франции возросла по состоянию на конец июня до беспрецедентно высокого уровня в 114,1% от ВВП.
Об этом сообщил в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).
В сообщении уточняется, что в денежном выражении задолженность составляет теперь €2 трлн 638,3 млрд. Рост достиг по сравнению с ситуацией на конец марта этого года 12,7 процентных пункта, то есть равен €113,4 млрд евро. Это самое крупное увеличение государственной задолженности Франции за весь период ведения статистики институтом, то есть с 1995 года.
Организация особо отмечает, что “часть” столь резкого роста госзадолженности вызвана “резким увеличением расходов целого ряда ведомств”. Эти средства, в частности, направлялись “на финансирование необходимых мер, принимаемых в условиях санитарного кризиса”, вызванного коронавирусом. Расходы казны были связаны с финансированием крупной программы выплат пособий по технической безработице.
Одновременно с этим государство было вынуждено перенести на более поздние сроки социальные выплаты со стороны компаний и предприятий. При этом понизились и налоговые поступления в казну. В результате финансовая задолженность структур социального страхования возросла в этот период на €84,9 млрд.
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